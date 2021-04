Benevento, i convocati di Inzaghi per il Parma (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha diramato l’elenco dei 26 calciatori convocati per la gara di domani contro il Parma. Rientrano Letizia, Iago Falque, De Paoli e Glik dalla squalifica, assente solo Moncini. Ecco la lista: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.Difensori: Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Foulon, Pastina, De Paoli, Letizia, Dabo.Centrocampisti: Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello, Iago Falque, Schiattarella.Attaccanti: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau. Foto: Instagram personale Inzaghi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Il tecnico del, Filippo, ha diramato l’elenco dei 26 calciatoriper la gara di domani contro il. Rientrano Letizia, Iago Falque, De Paoli e Glik dalla squalifica, assente solo Moncini. Ecco la lista: Portieri: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.Difensori: Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Foulon, Pastina, De Paoli, Letizia, Dabo.Centrocampisti: Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello, Iago Falque, Schiattarella.Attaccanti: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #BeneventoParma I convocati da Filippo #Inzaghi: tutti presenti fatta eccezione di #Moncini - ilvaglio1 : Benevento, i convocati per la gara contro il Parma #beneventocalcio #parma #seriea #pippoinzaghi #benevento - IAMCALCIOBENEVE : Benevento. I convocati per il Parma: tutti a disposizione di Inzaghi - ParmaLiveTweet : Benevento, i convocati per il Parma: out solo Moncini. Recuperati al 100% i nazionali - sportli26181512 : Convocati Benevento: torna Iago Falque, le scelte di Inzaghi: Sono 26 i giocatori convocati da Filippo Inzaghi per… -