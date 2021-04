Bando Sud PA per 2800 tecnici: il 6 aprile in Gazzetta Ufficiale: le info utili (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono cinque i profili richiesti: tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativigiuridici, process data analyst. I nuovi assunti serviranno a irrobustire la capacità amministrativa del Sud, anche in vista della sfida del Recovery Plan. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono cinque i profili richiesti:ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativigiuridici, process data analyst. I nuovi assunti serviranno a irrobustire la capacità amministrativa del Sud, anche in vista della sfida del Recovery Plan. L'articolo .

