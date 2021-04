21 932 nuovi positivi e ancora 481 vittime Tornano a salite le terapie intensive

(Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 21.932 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 23.649). E continua a restare molto alto il numero delle persone che invece non ce l'hanno fatta: 481 le ...

Ultime Notizie dalla rete : 932 nuovi

Sono 21.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ... In rianimazione infatti ci sono 51 persone, 4 in più di ieri, iricoveri in ospedale sono 17 e ...Rispetto alla giornata precedente , in cui si erano verificati 23.649 contagi, si sono registrati 21.casi positivi e 481 decessi e 19.620 guarigioni/dimissioni, che portano il totale il totale ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 331.154 tamponi e individuati 21.932 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 565.295, ...Pubblicato il bollettino Covid di oggi, 2 aprile. Sono 21.932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ...