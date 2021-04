Tommaso Zorzi e Platinette alla resa dei conti: volano stracci in studio (Di giovedì 1 aprile 2021) Duro scontro al Maurizio Costanzo Show tra Tommaso Zorzi e Platinette. Tra i due sono intercorse parole molto forti in merito ad un tema specifico. E’ accaduto ieri sera durante… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 aprile 2021) Duro scontro al Maurizio Costanzo Show tra. Tra i due sono intercorse parole molto forti in merito ad un tema specifico. E’ accaduto ieri sera durante… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

Costanzo : State seguendo la “Rassegna Stramba” di @tommaso_zorzi? ?? #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : “Credo che il successo sia il canto delle sirene” @tommaso_zorzi #MaurizioCostanzoShow - WittyTV : AAA CERCASI un paio di calzini per @tommaso_zorzi ?? ?? #MaurizioCostanzoShow - franchi_luana : RT @vampslayer_vv: Stamattina sto avendo conferma del fatto che, il polverone della settimana scorsa, non è stato alzato in difesa dei diri… - daniela46489389 : @tommaso_zorzi Tommy tesoro è andata benissimo come sempre e come ogni tua esibizione che arriva nei nostri cuori ?? -