Tampone positivo o negativo

(Di giovedì 1 aprile 2021) Questa notizia ce l’avevate segnalata a inizio marzo, ma non l’avevamo trattata, in compenso altri siti di debunking avevano spiegato al meglio i fatti. Ieri è risaltata fuori, condivisa con screenshot che arrivano da qualche canale Telegram, il nuovo regno della disinformazione senza limiti. Lo screenshot mostra due confezioni di quelle che dovrebbero essere le buste che contengono i tamponi per i test Covid-19. Buste su cui c’è scritto Rapid Test Device negative control, Rapid Test Device positive control e ancora Sars-CoV-2-Antigen Negative Control Swab e Sars-CoV-2-Antigen Positive Control Swab. Ovviamente chi fa girare queste immagini fa il finto tonto, le condivide per instillare il dubbio che appunto esistano tamponi positivi o negativi già in partenza e che dipenda solo da quale scelgono di farci se saremo positivi o negativi. Ovviamente siamo di fronte al classico caso di ...