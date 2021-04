“Striscia La Notizia”, tapiro a Giancarlo Magalli (Di giovedì 1 aprile 2021) L’inviato del programma Mediaset ha raggiunto il conduttore Rai “Striscia La Notizia” dopo il tapiro consegnato in settimana ad Antonio Cassano, questa sera, giovedì 1 aprile raggiungerà Giancarlo Magalli. Lo storico conduttore Rai e volto de “I Fatti Vostri”, secondo alcune indiscrezioni potrebbe presto lasciare la conduzione del programma per essere sostituito da Salvo Sottile. Il giornalista è una delle presenze fisse della trasmissione, ma cosa ne pensa Magalli? Raggiunto da Staffelli, ha detto: “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Su Instagram è tutto tatuato. Se decideranno così, son padroni: la Rai mica è mia. Sono 30 anni che faccio quel programma… Potrebbero propormi qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz, infatti sono molto invidioso di Gerry ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021) L’inviato del programma Mediaset ha raggiunto il conduttore Rai “La” dopo ilconsegnato in settimana ad Antonio Cassano, questa sera, giovedì 1 aprile raggiungerà. Lo storico conduttore Rai e volto de “I Fatti Vostri”, secondo alcune indiscrezioni potrebbe presto lasciare la conduzione del programma per essere sostituito da Salvo Sottile. Il giornalista è una delle presenze fisse della trasmissione, ma cosa ne pensa? Raggiunto da Staffelli, ha detto: “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore. Su Instagram è tutto tatuato. Se decideranno così, son padroni: la Rai mica è mia. Sono 30 anni che faccio quel programma… Potrebbero propormi qualcosa di più divertente. Io vorrei condurre un quiz, infatti sono molto invidioso di Gerry ...

Advertising

SocialArtistOF : Questa sera, TAPIRO D'ORO per #GIANCARLOMAGALLI! #StrisciaLaNotizia - versetw : bambam funniest mf out there non so come i comici di striscia la notizia abbiano ancora uno stipendio - susydigennaro : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Tapiro d'Oro a Giancarlo Magalli, Salvo Sottile prenderà il suo posto a I Fatti Vostri? Il condut… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - Tapiro d'Oro a Giancarlo Magalli, Salvo Sottile prenderà il suo posto a I Fatti Vostri? Il condut… - patriziadegioia : RT @Michele_Anzaldi: Rai Scoglio 24, le nomine del Cda Rai - Video - Striscia la Notizia: -