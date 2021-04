Spionaggio russo: L’italia ora deve scegliere (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo hanno detto e scritto tutti ma sarà bene ricordarlo: non era mai successo, in Italia e nemmeno in Europa, che un ufficiale russo accreditato presso l’ambasciata venisse colto in flagranza di Spionaggio, cioè mentre «acquistava», nel nostro caso dal capitano di fregata Walter Biot in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, materiale militare coperto dal segreto. Bene ha fatto, quindi, il ministro degli Esteri Di Maio a parlare di «atto ostile». E doverosa è stata l’espulsione di due funzionari russi e la convocazione dell’ambasciatore. Sarà difficile che Mosca, colta palesemente in fallo, possa rispondere in modo adeguato. Se dovesse scegliere una reazione simmetrica, espellendo cioè nostri diplomatici, aprirebbe un conflitto con un Paese come L’italia che è tra i più moderati nelle relazioni con la Russia. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo hanno detto e scritto tutti ma sarà bene ricordarlo: non era mai successo, in Italia e nemmeno in Europa, che un ufficialeaccreditato presso l’ambasciata venisse colto in flagranza di, cioè mentre «acquistava», nel nostro caso dal capitano di fregata Walter Biot in servizio presso lo Stato Maggiore della Difesa, materiale militare coperto dal segreto. Bene ha fatto, quindi, il ministro degli Esteri Di Maio a parlare di «atto ostile». E doverosa è stata l’espulsione di due funzionari russi e la convocazione dell’ambasciatore. Sarà difficile che Mosca, colta palesemente in fallo, possa rispondere in modo adeguato. Se dovesseuna reazione simmetrica, espellendo cioè nostri diplomatici, aprirebbe un conflitto con un Paese comeche è tra i più moderati nelle relazioni con la Russia.

