Scuole aperte in zona rossa | Galli | “Profondamente sbagliato | difficile così arginare l’infezione”

"Si tengono aperte delle falle e ritardiamo il processo di limitazione dell'infezione, io sono del parere che non si possono subire errori senza fare nulla. Occorre mettere in piedi dei programmi per lo screening in determinati contesti come la scuola, ad esempio provare a vedere se funzionano i test salivari". Lo ha detto Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Agorà' su Rai3.

