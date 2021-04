Ruby Rose | «Le botte che mi facevano sentire sbagliata»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ruby Rose ha trascorso gran parte della sua infanzia girando l’Australia insieme a sua madre Katia Langenheim, un’aspirante artista, cercando di sbarcare il lunario. Erano povere, «ma inarrestabili», dice Rose. Quando sua madre ha venduto la loro tv, il sogno di Rose di diventare una star di Hollywood sembrava lontanissimo, eppure eccola qui: modella, conduttrice, deejay, veejay, attivista, eterne sfaccettature di una bambina che, quando era piccola, voleva solo scrivere. «Volevo scrivere un libro per i bambini della mia età. Volevo solo avere un modo per comunicare e parlare a bambini come me, che non avevano nessuno» spiega Ruby Rose in un’intervista al The Guardian parlando del bullismo che ha subito a scuola e della battaglia cominciata nel 2014 con il cortometraggio Break Free per aiutare i ragazzi a favorire il dibattito sull’inclusione e la fluidità di genere, teme da sempre cari all’attrice.