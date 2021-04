Roma | concluse le operazioni nel Selam Palace | condizioni sanitarie tragiche e rifugi improvvisati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 1 aprile 2021) Alle 7 di questa mattina sono iniziati i controlli all’interno del, uno stabile occupato dal 2006. Leerano volte ad identificare gli occupanti del seminterrato del palazzo al civico 8 di via Cavaglieri. L’area in questione, come raccontano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariatonina, coadiuvati dal Reparto Mobile e da Polizia LocaleCapitale, si trova in un grave stato di degrado. I box, contenti i materassi, sono stati costruiti con materiali di fortuna e leigienico-erano delle più improvvisate. In alcuni ‘’ gli agenti hanno anche notato la presenza di corrente elettrica: proveniente da allacci abusivi ed. Leggi anche:, ...