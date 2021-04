Ponte Morandi | battaglia sull’intercettazione in cui Autostrade vuole patteggiare

(Di giovedì 1 aprile 2021) Per i pm è un’ammissione, secondo le difese resta “inutilizzabile”. Il 14 aprile la scelta del giudice, i tempi del processo non lievitano

Genova . Si concluderà il 14 aprile l'udienza - stralcio sulle intercettazioni nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del. All'udienza di oggi, riporta l'Ansa, i difensori hanno chiesto la distruzione delle intercettazioni tra i legali di Aspi e di un indagato dipendente di Spea che però la società avrebbe ...sconcertante il quadro che emerge da alcune intercettazioni depositate dalla Procura di Genova in merito al procedimento avviato dopo il crollo del. Il 14 agosto 2018 è una data difficile da dimenticare. Erano le ore 11.36 quando ila Genova è improvvisamente crollato, provocando la morte di 43 persone tra coloro a ...Per i pm è un’ammissione, secondo le difese resta «inutilizzabile». Il 14 aprile la scelta del giudice, i tempi del processo non lievitano ...La procura dopo quella data chiuderà le indagini e presumibilmente entro l'estate potrebbe chiedere il rinvio a giudizio ...