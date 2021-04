Pasqua 2021 | Viminale | più controlli su spostamenti | parchi e litorali

(Di giovedì 1 aprile 2021)rafforzati sugliin vista di, quando l’Italia sarà tutta in zona rossa. Attenzione anchee aree a rischio assembramenti. Così ildopo la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel corso del quale è stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica tenuto conto anche del perdurare dell’emergenza sanitaria, delle misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 e delle loro ricadute sul quadro economico e sociale. “In vista delle Festivitàli, l’attenzione dei dispositivi territoriali di controllo sarà rivolta, come lo scorso anno, alla verifica del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, ...

L'Italia sarà blindata: nei giorni dal 3 al 5 aprile tutto il Paese è in zona rossa. Spostamenti off limits nelle località turistiche, tra divieti e ordinanze sullo stop ai movimenti verso le seconde ...VOLPAGO - «Dopo la cancellazione degli eventi, delle cene aziendali, dei matrimoni, del Natale siamo ancora chiusi per Pasqua: una mazzata che non ci voleva». E' amareggiato ...(Adnkronos) In ogni caso il 3, 4 e 5 aprile, ovvero sabato e domenica di Pasqua e lunedì di pasquetta, tutta Italia sarà indistintamente in zona rossa. E anche gli altri indicatori di rischio devono ...