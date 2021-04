Nuova eruzione dell’Etna | sono 17 in un mese e mezzo | cosa succede al vulcano più alto d’Europa

(Di giovedì 1 aprile 2021) Fontane di lava e cenere continuano a dare spettacolo sull’Etna dalla notte appena trascorsa. Colano dal cratere sudorientale delin piena attività ormai dall’inizio dell’anno. Nellaattività parossistica (così si chiama in gergo tecnico) delpiù– la 17ª dal 16 febbraio scorso -, la nube eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 9mila metri sul livello del mare. Chiusi tutti gli spazi aerei attorno a Catania e al. In particolare, è presente un trabocco lavico dall’orlo orientale del cratere di Sud-Est che si espande nella parte alta della Valle del Bove. Da una “bocca” attiva alla base meridionale dello stesso cratere c’è una debole attività esplosiva e l’emissione di una colata che avanza in direzione sud-sud-est, riversandosi nel settore ...

andreabettini : Nuova eruzione dell'#Etna nel corso della notte - Open_gol : Lo spettacolo notturno dell'Etna - BELLISS16414189 : RT @TuriCaggegi: #Etna, nuova #eruzione nella notte, ancora attiva adesso - NikalaiSavinien : RT @castelliditalia: ?? #Etna, nuova eruzione in corso - OppositionToUS : RT @localteamtv: #Etna in corso nuova eruzione. Si apre una bocca alla base del cratere di sud-est -

SPETTACOLO NEL CIELO 01 aprile 2021 08:19 Etna,nella notte: nube eruttiva alta 9mila metri nel cielo - Chiusi gli spazi aerei intorno al vulcano - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare ...Un altro parossismo. Unacolata di fuoco. Un altro spettacolo. La diciassettesimadal 16 febbraio. Da ieri a tarda sera è stata registrata unaattività parossistica con fontane di lava, emissione di ...