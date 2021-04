Mi stai ammazzando, Susana, la recensione: lasciarsi e rincorrersi per amore (Di giovedì 1 aprile 2021) La recensione di Mi stai ammazzando, Susana, il film messicano con Gael García Bernal che racconta la storia di una coppia di sposi che si lascia e si ritrova. All'inizio della nostra recensione di Mi stai ammazzando, Susana vogliamo rivolgerci agli amanti delle commedie romantiche. Uscito nel 2016, ma arrivato solo ora in Italia sulle maggiori piattaforme digitali dal 1 aprile (parliamo di Tim Vision, Infinity, iTunes, Apple Tv, Chili, Rakuten e Cg Digital), il film di Roberto Sneider è un'ottima storia d'amore, a tratti divertente, a tratti sofferente, che in patria è riuscita a vincere il premio Ariel, il più ambito dell'industria messicana, al Miglior Film. E dobbiamo ammettere che questo adattamento cinematografico del libro Città ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) Ladi Mi, il film messicano con Gael García Bernal che racconta la storia di una coppia di sposi che si lascia e si ritrova. All'inizio della nostradi Mivogliamo rivolgerci agli amanti delle commedie romantiche. Uscito nel 2016, ma arrivato solo ora in Italia sulle maggiori piattaforme digitali dal 1 aprile (parliamo di Tim Vision, Infinity, iTunes, Apple Tv, Chili, Rakuten e Cg Digital), il film di Roberto Sneider è un'ottima storia d', a tratti divertente, a tratti sofferente, che in patria è riuscita a vincere il premio Ariel, il più ambito dell'industria messicana, al Miglior Film. E dobbiamo ammettere che questo adattamento cinematografico del libro Città ...

