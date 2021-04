Matt Gaetz, il deputato repubblicano della Florida accusato di abusi sessuali su una minorenne (Di giovedì 1 aprile 2021) Guai per Matt Gaetz, il deputato repubblicano della Florida fedele a Donald Trump. L’uomo è accusato di presunti abusi sessuali su una minorenne. Un giallo politico sta sconvolgendo gli Stati Uniti e, precisamente, lo Stato della Florida. Matt Gaetz, deputato repubblicano fedelissimo di Trump, starebbe pensando, a soli 38 anni, di lasciare il Congresso per L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Guai per, ilfedele a Donald Trump. L’uomo èdi presuntisu una. Un giallo politico sta sconvolgendo gli Stati Uniti e, precisamente, lo Statofedelissimo di Trump, starebbe pensando, a soli 38 anni, di lasciare il Congresso per L'articolo NewNotizie.it.

