Masters1000 Miami, Jannik Sinner: “Devo ancora migliorare tante cose. Nei punti importanti sono lucido” (Di giovedì 1 aprile 2021) Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Miami. L’altoatesino è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con Alexander Bublik e queste sono state le prime parole del nativo di San Candido, come riporta Ubitennis: “Non è mai facile giocare contro di lui, non sai mai cosa fa. Se fa serve&volley, se gioca una smorzata, se viene a rete, se tira piano o se tira forte. Io sono rimasto sul mio ritmo di gioco, gli ho dato poco spazio soprattutto nei punti importanti. Nel tie-break ho giocato due gran punti quando ero sotto 4-5”. ancora sulla partita contro Bublik: “Nel secondo set dovevo breakkare prima, ma lui ha servito bene. Forse su una palla break potevo rispondere meglio e non dovevo prendere il ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021)si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di. L’altoatesino è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con Alexander Bublik e questestate le prime parole del nativo di San Candido, come riporta Ubitennis: “Non è mai facile giocare contro di lui, non sai mai cosa fa. Se fa serve&volley, se gioca una smorzata, se viene a rete, se tira piano o se tira forte. Iorimasto sul mio ritmo di gioco, gli ho dato poco spazio soprattutto nei. Nel tie-break ho giocato due granquando ero sotto 4-5”.sulla partita contro Bublik: “Nel secondo set dovevo breakkare prima, ma lui ha servito bene. Forse su una palla break potevo rispondere meglio e non dovevo prendere il ...

