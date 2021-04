“Mariano Amici deve andare sotto inchiesta: un medico no vax non può essere pagato dal SSN” (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è la prima volta che per Mariano Amici, il medico no vax famoso per i tamponi ai kiwi, si parla di provvedimenti discliplinari e di radiazione. Ora a intervenire è l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che spiega che non è compatibile con il sistema pubblico “‘Bruno Vespa ha ragione. Ho chiesto alla Asl di procedere ad una inchiesta amministrativa. Non è compatibile con il sistema pubblico. Il medico in questione può dire quello che desidera ma non pagato dal Sistema sanitario”, ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Cosa era successo a Porta a Porta? Ve lo abbiamo raccontato ieri, qui potete guardare il video. Vespa lo ha praticamente mandato via dalla trasmissione dopo essersi spazientito per le sue dichiarazioni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Non è la prima volta che per, ilno vax famoso per i tamponi ai kiwi, si parla di provvedimenti discliplinari e di radiazione. Ora a intervenire è l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che spiega che non è compatibile con il sistema pubblico “‘Bruno Vespa ha ragione. Ho chiesto alla Asl di procedere ad unaamministrativa. Non è compatibile con il sistema pubblico. Ilin questione può dire quello che desidera ma nondal Sistema sanitario”, ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Cosa era successo a Porta a Porta? Ve lo abbiamo raccontato ieri, qui potete guardare il video. Vespa lo ha praticamente mandato via dalla trasmissione dopo essersi spazientito per le sue dichiarazioni ...

