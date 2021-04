Lee dice glazie e non si offende se la prendiamo in giro | bufera sul testo scolastico

Advertising

"Glazie, prego" , 'facciamo plesto' .così, la bambina dai tratti orientali che appare in un disegno sul sussidiario dei linguaggi 'Leggermente plus', dedicato ai bambini delle ultime classi delle scuole elementari, di Giunti Del ...... il protagonista Duccio faccia l'elenco delle cose che ama di, la sua nuova compagnetta cinese.: "Glazie, plego" , "facciamo plesto" e " Non si offende mai quando la prendiamo in giro" . ...Docente della Cattolica solleva il caso sul sussidiario per le elementari che riprende una serie di stereotipi sui bimbi cinesi: “Che ne sa l'editore del trauma dei bambini quando vengono bullizzati?" ..."Glazie, prego" , 'facciamo plesto'. Dice così Lee, la bambina dai tratti orientali che appare in un disegno sul sussidiario dei linguaggi 'Leggermente plus', dedicato ai bambini delle ultime classi ...