Jannik Sinner | Ranking ATP da sogno In semifinale arriva prima di Federer

Jannik Sinner entra nella storia del Miami Open e diventa il secondo italiano di sempre ad accedere alla semifinale. E fa meglio di Roger Federer Una crescita incredibile, un talento ancora da affinare, e un potenziale assoluto. Questo è il modo migliore per descrivere Jannik Sinner, il giovane altoatesino che, ricordiamo a soli 19 anni, sta sbalordendo l'Italia e il mondo col suo talento. L'ultima sua impresa è la qualificazione alla Top 4 dell' ATP Masters 1000 di Miami alla sua prima partecipazione, scrivendo un pezzo di storia per una competizione di assoluto rilievo negli States: Sinner è diventato il secondo azzurro ad accedere alla semifinale della competizione, traguardo raggiunto in precedenza solo da Fabio Fognini nel ...

