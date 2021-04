Italiane date in spose a clandestini: in Sicilia il business dei falsi matrimoni per immigrati (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr — Un business di falsi matrimoni tra donne Italiane indigenti e clandestini in cerca di permesso di soggiorno. Non c’è davvero pace sul fronte migratorio per la Sicilia. Come se non bastassero i sempre più copiosi sbarchi e l’emergenza Covid, continuano le operazioni di polizia che finiscono per smascherare il giro di affari attorno all’immigrazione clandestina. falsi matrimoni tra Italiane e immigrati In questo caso è stata la Guardia di Finanza, nell’ambito di una operazione assai significativamente nominata Wedding Planner, a mettere in luce una «agenzia matrimoniale» decisamente peculiare. Organizzazione chiaramente abusiva, faceva convolare a nozze donne single bisognose di denaro con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr — Unditra donneindigenti ein cerca di permesso di soggiorno. Non c’è davvero pace sul fronte migratorio per la. Come se non bastassero i sempre più copiosi sbarchi e l’emergenza Covid, continuano le operazioni di polizia che finiscono per smascherare il giro di affari attorno all’immigrazione clandestina.traIn questo caso è stata la Guardia di Finanza, nell’ambito di una operazione assai significativamente nominata Wedding Planner, a mettere in luce una «agenziaale» decisamente peculiare. Organizzazione chiaramente abusiva, faceva convolare a nozze donne single bisognose di denaro con ...

