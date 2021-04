I calciatori della Juventus e la festa in 20 in collina: multati per aver violato le norme anti Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) Cosa succede se a violare le norme anti-Covid sono alcuni tra i calciatori della Juventus? Alla festa fuorilegge organizzata nella casini collina di Weston Mckennie c’erano anche Arthur Melo e Paulo Dybala. Solo loro tre? No. Perché erano accompagnati dalle rispettive famiglie e amici. Tanto che – seppure isolati nelle colline torinesi – qualcuno li ha sentiti, presumibilmente qualche vicino che ha notato la presenza di troppe persone. E che ha pensato di avvisare le forze dell’ordine, tanto che lì sono arrivati intorno alle 23 i militari dell’Arma, che hanno citofonato chiedendo di entrare. Ma in casa, tra la preoccupazione per le ripercussioni (non economiche, figurarsi, ma di immagine) e altro, hanno deciso di non aprire ai militari. Che però hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Cosa succede se a violare lesono alcuni tra i? Allafuorilegge organizzata nella casinidi Weston Mckennie c’erano anche Arthur Melo e Paulo Dybala. Solo loro tre? No. Perché erano accompagnati dalle rispettive famiglie e amici. Tanto che – seppure isolati nelle colline torinesi – qualcuno li ha sentiti, presumibilmente qualche vicino che ha notato la presenza di troppe persone. E che ha pensato di avvisare le forze dell’ordine, tanto che lì sono arrivati intorno alle 23 i militari dell’Arma, che hanno citofonato chiedendo di entrare. Ma in casa, tra la preoccupazione per le ripercussioni (non economiche, figurarsi, ma di immagine) e altro, hanno deciso di non aprire ai militari. Che però hanno ...

Advertising

EmpoliCalcio : Empoli FC comunica che sedici componenti del gruppo squadra, tra calciatori e staff, della formazione Primavera son… - ilpost : I calciatori della Norvegia hanno protestato in campo contro lo sfruttamento dei lavoratori in Qatar - AdeNugraha999 : RT @NicoSchira: Dirigenti della #Juventus furibondi per il festino con relativa violazione delle norme anti #COVID19 di #McKennie, #Dybala… - jason05_ : Cosa hanno fatto ieri sera questi 3 calciatori della Juventus? Hanno ballato? Hanno giocato a carte? O hanno trova… - antoniopuertii : @tancredipalmeri Ieri ho sentito in una trasmissione perché non si fanno i vaccini ai calciatori della serie A ecco… -