Grave lutto per Simone Rugiadi: gli amici vip stretti al dolore dello chef della tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Simone Rugiadi colpito da un Grave lutto familiare. Il tanto amato chef della tv, che abbiamo visto recentemente anche all’Isola dei Famosi 2021 per sostenere l’amico Akash, ha perso papà Curzio. Sul suo Instagram è apparsa un’immagine completamente nera e la didascalia di due mani che si giungono in preghiera. Così Simone ha detto addio al papà, che era ricoverato all’ospedale di Empoli ed è venuto a mancare in queste ore. Condoglianze da parte degli oltre 500mila follower dello chef, tra cui spuntano i nomi di molti volti dello spettacolo come la conduttrice Monica Leofreddi e i colleghi cuochi Fedrico Fusca e Hiro. Solo qualche settimana fa Simone Rugiadi aveva condiviso un selfie ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)colpito da unfamiliare. Il tanto amatotv, che abbiamo visto recentemente anche all’Isola dei Famosi 2021 per sostenere l’amico Akash, ha perso papà Curzio. Sul suo Instagram è apparsa un’immagine completamente nera e la didascalia di due mani che si giungono in preghiera. Cosìha detto addio al papà, che era ricoverato all’ospedale di Empoli ed è venuto a mancare in queste ore. Condoglianze da parte degli oltre 500mila follower, tra cui spuntano i nomi di molti voltispettacolo come la conduttrice Monica Leofreddi e i colleghi cuochi Fedrico Fusca e Hiro. Solo qualche settimana faaveva condiviso un selfie ...

Advertising

2epicfail : @Mio17551217 @junkiexxxs Veramente più passa il tempo e più R ci fa una pessima figura. Dopo 5 mesi vissuti in quel… - ILOVEPACALCIO : Grave lutto per l'ex #Sampdoria #Torreira: è morta la madre, aveva 53 anni - CalcioWeb : Un grave lutto ha colpito il calciatore #Torreira: è morta mamma Viviana - MicheleGallone5 : @FrancescoCeroni @MarcoFattorini Ma ancora non hanno elaborato il lutto? È grave... - Info_Ricambi : Grave lutto nel mondo dell'aftermarket nazionale. -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Roppolo piange la morte dell'artigiano Daniele Marchetto: aveva 62 anni Un grave lutto ha gettato nel dolore la comunità di Roppolo: nei giorni scorsi, è mancato a soli 62 anni Daniele Marchetto, muratore e artigiano edile, molto conosciuto tra gli abitanti del paese, ...

Migliori videogiochi italiani - Aprile 2021 Durante la nostra avventura, dovremo guidare Nero in un viaggio onirico intrapreso con lo scopo di superare il grave lutto che lo affligge . Se siete alla ricerca di un gioco con una storia profonda ...

Grave lutto per l'ex Juve Furino: "Ho contagiato mia moglie e ora è morta" Yahoo Notizie Lutto per Simone Rugiati, è morto il padre Curzio Grave lutto per Simone Rugiati, chef televisivo famoso per tanti programmi da La prova del cuoco a Cuochi e fiamme, da Food Advisor a Pechino Express (dove fu un concorrente). Purtroppo è morto il pad ...

Roppolo piange la morte dell'artigiano Daniele Marchetto: aveva 62 anni Conosciuto in paese, si era messo all'opera nel recupero dell'antico forno di Salomone per riportarlo al suo antico splendore.

Unha gettato nel dolore la comunità di Roppolo: nei giorni scorsi, è mancato a soli 62 anni Daniele Marchetto, muratore e artigiano edile, molto conosciuto tra gli abitanti del paese, ...Durante la nostra avventura, dovremo guidare Nero in un viaggio onirico intrapreso con lo scopo di superare ilche lo affligge . Se siete alla ricerca di un gioco con una storia profonda ...Grave lutto per Simone Rugiati, chef televisivo famoso per tanti programmi da La prova del cuoco a Cuochi e fiamme, da Food Advisor a Pechino Express (dove fu un concorrente). Purtroppo è morto il pad ...Conosciuto in paese, si era messo all'opera nel recupero dell'antico forno di Salomone per riportarlo al suo antico splendore.