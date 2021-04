Advertising

orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia: età max per l’iscrizione 67 anni entro il 1° settembre 2021 - CorriereUniv : #FAQ #MIUR ATA: nuove risposte del Ministero sulle graduatorie #ATA #terzafascia #scuole #scuola… - PacificoTweet : Personale Ata III fascia graduatorie d’istituto, Anief ricorre per valutazione punteggio per servizio prestato di f… - FalcionelliFede : RT @Ticonsiglio: Dove conviene fare domanda per graduatorie ATA? In quale regione e provincia? | - WorkISJob : GRADUATORIE 24 MESI PERSONALE ATA 2021, presentazione DOMANDE dal 23 APRILE. Scopri tutti i dettagli e i requisiti… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie ATA

Il sindacato ricorre al Tar del Lazio per la valutazione del punteggio per intero del servizio militare svolto non in costanza di nomina per leIII fascia personale. C'è tempo fino al ...Ancora pochissime ore per certificare le proprie competenze e per accedere alledel personalenelle scuole. La domanda, esclusivamente online, si può presentare fino alle 23.59 del 22 aprile 2021, sette giorni su sette, 24 ore su 24. Per procedere occorre essere ...Con il decreto 50 del 3 marzo 2021 il ministero dell'Istruzione ha avviato le procedure per l'aggiornamento, la conferma o il nuovo inserimento delle graduatorie di terza fascia per il triennio ...Napoli – Sono migliaia i campani che stanno facendo domanda per inserirsi nella terza fascia del personale Ata. Dopo 3 anni, è il momento giusto per inserirsi nelle graduatorie della speranza per giun ...