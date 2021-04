Giro di vite a Hong Kong, condannati il tycoon Jimmy Lai e altri sette attivisti pro-democrazia (Di giovedì 1 aprile 2021) A Hong Kong otto attivisti del movimento per la democrazia sono stati condannati per aver partecipato a una poderosa manifestazione di protesta non autorizzata(1.7 milioni i presenti secondo gli organizzatori, 130mila per le autorità pechinesi). La mobilitazione è del 18 agosto 2019 nell’ambito di una serie di fine settimana di proteste a favore della democrazia e contro la legge sulla sicurezza, poi approvata nel luglio 2020, provvedimento liberticida che ha messo fine all’autonomia politica, giuridica ed economica dell’ex colonia britannica. Tra i condannati esponenti di spicco del movimento per la democrazia: Martin Lee, uno dei leader ed ex deputato, Margaret Ng, ex deputata, Cid Ho Sau-Ian, l’avvocato Albert Ho Chun-yan e l’imprenditore ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Aottodel movimento per lasono statiper aver partecipato a una poderosa manifestazione di protesta non autorizzata(1.7 milioni i presenti secondo gli organizzatori, 130mila per le autorità pechinesi). La mobilitazione è del 18 agosto 2019 nell’ambito di una serie di fine settimana di proteste a favore dellae contro la legge sulla sicurezza, poi approvata nel luglio 2020, provvedimento liberticida che ha messo fine all’autonomia politica, giuridica ed economica dell’ex colonia britannica. Tra iesponenti di spicco del movimento per la: Martin Lee, uno dei leader ed ex deputato, Margaret Ng, ex deputata, Cid Ho Sau-Ian, l’avvocato Albert Ho Chun-yan e l’imprenditore ...

