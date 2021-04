Giro delle Fiandre 2021: outsider e possibili sorprese. Stuyven ci riprova dopo la Sanremo, Deceuninck Quick-Step per far saltare il banco (Di giovedì 1 aprile 2021) Tre nomi, così com’era accaduto alla Milano-Sanremo. Lì è venuta fuori la sorpresa: accadrà anche domenica al Giro delle Fiandre? Nella passata edizione della Ronde nessuno è riuscito a mettere nel sacco il trio di favoriti formato da Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Julian Alaphilippe. Chi saranno gli outsiders della gara che si svolgerà nel giorno della Santa Pasqua? Ci è riuscito alla Classicissima, ci riproverà sicuramente anche nella gara di casa. Jasper Stuyven a caccia di una nuova impresa: il belga della Trek-Segafredo ha tutte le carte in tavola per stupire, su un percorso che si addice ancor di più alle sue caratteristiche. Da sfruttare anche la possibilità di avere un compagno di squadra del calibro di Mads Pedersen, ex campione del mondo. Una compagine ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Tre nomi, così com’era accaduto alla Milano-. Lì è venuta fuori la sorpresa: accadrà anche domenica al? Nella passata edizione della Ronde nessuno è riuscito a mettere nel sacco il trio di favoriti formato da Mathieu van der Poel, Wout van Aert e Julian Alaphilippe. Chi saranno glis della gara che si svolgerà nel giorno della Santa Pasqua? Ci è riuscito alla Classicissima, ci riproverà sicuramente anche nella gara di casa. Jaspera caccia di una nuova impresa: il belga della Trek-Segafredo ha tutte le carte in tavola per stupire, su un percorso che si addice ancor di più alle sue caratteristiche. Da sfruttare anche latà di avere un compagno di squadra del calibro di Mads Pedersen, ex campione del mondo. Una compagine ...

Advertising

zazoomblog : Giro delle Fiandre 2021: outsider e possibili sorprese. Stuyven ci riprova dopo la Sanremo Deceuninck Quick-Step pe… - Katerinamusej : RT @GiuseppeTurrisi: 'Preposto #NelServizio delle stelle, Io giro, come una ruota, Che s'invola all'istante sull’abisso, Che finisce sull'o… - Jouer96796507 : RT @LuciaMirra2: @MetaErmal Eh Ermal??????. Mi manchi tu, i bellissimi momenti sotto un tuo palco e noi che ci prendiamo in giro a vicende per… - qn_giorno : #Milano 'Lee dice glazie e non si offende se la prendiamo in giro': bufera sul sussidiario delle elementari - Giacomobacci2 : RT @NonEvoluto: Altro giro, altra partnership da parte dell' @acmilan con conseguente ampliamento delle opportunità per incrementare i rica… -