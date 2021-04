Gascoigne torna in gioco all’Isola dei famosi: “Problema al braccio, ma ora sto bene” (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex calciatore è rientrato tra i concorrenti del programma di Canale 5 dopo un infortunio che aveva rischiato di metterlo fuori gioco Leggi su golssip (Di giovedì 1 aprile 2021) L'ex calciatore è rientrato tra i concorrenti del programma di Canale 5 dopo un infortunio che aveva rischiato di metterlo fuori

Advertising

infoitcultura : Paul Gascoigne torna su L'Isola dei Famosi - infoitcultura : Isola, Paul Gascoigne torna in gara. Rosolino avverte: “Vietato…” - infoitcultura : Isola Dei Famosi: Paul Gascoigne torna in gioco - infoitcultura : Isola dei famosi, Paul Gascoigne torna in gara da infortunato: ridotto così, lo sconcerto degli altri concorrenti -