FA Cup, semifinale aperta per 4.000 residenti in zona Wembley (Di giovedì 1 aprile 2021) La Federcalcio inglese è pronta ad allentare maggiormente le misure restrittive anti-Covid. Come riporta Sky Sports, in occasione di una delle due semifinali di FA Cup sarà consentito l’accesso a 4.000 tifosi residenti nell’area di Wembley. La gara in questione si disputerà nello storico impianto il 18 aprile, e vedrà contrapporsi Leicester e Southampton. Tutto questo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) La Federcalcio inglese è pronta ad allentare maggiormente le misure restrittive anti-Covid. Come riporta Sky Sports, in occasione di una delle due semifinali di FA Cup sarà consentito l’accesso a 4.000 tifosinell’area di. La gara in questione si disputerà nello storico impianto il 18 aprile, e vedrà contrapporsi Leicester e Southampton. Tutto questo L'articolo

