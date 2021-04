Dying Light 2: grafica ad alte prestazioni su next gen (Di giovedì 1 aprile 2021) Spuntano nuovi dettagli su sequel di Dying Light. Con un update gli sviluppatori assicurano una grafica ad alte prestazioni per Dying Light 2 su console next gen Da tempo non se avevano più notizie. Tuttavia, oggi Dying Light 2 è tornato a far parlare di sé. Il gioco, attualmente in fase di sviluppo, è il sequel del famoso survival horror in prima persona uscito nel 2015. Il primo capitolo aveva tra i suoi punti di forza la commistione tra un classico fps e l’open world a sfondo survival horror. Oggi è arrivata la notizia che ci aggiorna sullo sviluppo de secondo capitolo. Techland questa volta punta ad un comparto tecnico ad elevate prestazioni per Dying Light 2 su ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 aprile 2021) Spuntano nuovi dettagli su sequel di. Con un update gli sviluppatori assicurano unaadper2 su consolegen Da tempo non se avevano più notizie. Tuttavia, oggi2 è tornato a far parlare di sé. Il gioco, attualmente in fase di sviluppo, è il sequel del famoso survival horror in prima persona uscito nel 2015. Il primo capitolo aveva tra i suoi punti di forza la commistione tra un classico fps e l’open world a sfondo survival horror. Oggi è arrivata la notizia che ci aggiorna sullo sviluppo de secondo capitolo. Techland questa volta punta ad un comparto tecnico ad elevateper2 su ...

Advertising

GamingToday4 : Dying Light 2 avrà ray tracing, 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X in varie modalità - GamingTalker : Dying Light 2 su PS5 e Xbox Series X supporterà il 4K e i 60 FPS: previste modalità grafiche - misteruplay2016 : Dying Light 2 in una valanga di dettagli tra la durata del gioco, i miglioramenti del C-Engine e molto altro - Eurogamer_it : #DyingLight2: Techland svela numerosi dettagli in un'intervista. - eanataliaa : @callmewendy_ le città invisibili di Calvino (e questa quote 'Le città come i sogni sono costruite di desideri e di… -