Donnarumma non decide e per il Milan ne spunta un altro

Il Milan attende una risposta da Donnarumma, ma continua il silenzio di Raiola: intanto spunta fuori un altro nome per la porta Un silenzio assordante. Il Milan aspetta una risposta da Raiola: alla proposta di rinnovo da 8 milioni di euro a stagione è seguito il silenzio dell'agente di Donnarumma. Il tempo stringe e i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma non Rilanciare o vedere le carte di Raiola? Ecco perché tra Gigio e il Milan è una partita a poker E se è vero che il varo del nuovo FPP avverrà ben dopo la fine della telenovela Donnarumma, la proprietà Elliott di certo non ha voglia di lanciarsi nell'ennesimo valzer con Nyon su sostenibilità del ...

Milan: Per Ravezzani vale come Handanovic non come Messi Per Ravezzani 8 milioni a Donnarumma sono troppi Non avrebbe dubbi sul da farsi Fabio Ravezzani. Il giornalista di Telelombardia parte dalla gara della nazionale di ieri per tratteggiare l'incidenza ...

Donnarumma, decidi: ora il Milan ha fretta di chiudere La Gazzetta dello Sport Calciomercato Milan, rebus Donnarumma: poker di nomi per Pioli Il Milan ha cambiato molto tra i pali nella sua storia recente, finché nel 2016 non è scoccata l’ora di Donnarumma. Più di 200 presenze in Serie A e 25 in Nazionale lo proiettano verso l’abbattimento ...

