Domenico Zurlo Cinquemila euro in contanti infilati in piccole scatole e consegnati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domenico Zurlo

Leggo.it

Cinquemila euro in contanti infilati in piccole scatole e consegnati in un parcheggio a Roma, in cambio di una pendrive con documenti riservati: una scena degna di Homeland o di un film ...Tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine: è la nuova procedura - prevista dall'ordinanza firmata ieri da Speranza - per chi rientrerà in Italia da Paesi ...Domenico ZurloCinquemila euro in contanti infilati in piccole scatole e consegnati in un parcheggio a Roma, in cambio di una pendrive con documenti riservati: una scena degna di Homeland o di un film.L’iniziativa frutto di una convenzione con il Rotary. Una task force composta tra 21 operatori sanitari opererà nei centri vaccinali dell’Azienda sanitaria a titolo gratuito ...