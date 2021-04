Diritti TV, Dazn chiarisce: “Serie A sul digitale terrestre per le aree senza rete” (Di giovedì 1 aprile 2021) Diritti TV Dazn: Veronica Diquattro, vice presidente esecutivo per il Sud Europa di Dazn, ha parlato in relazione dell’acquisizione dei Diritti della Serie A ai microfoni de La Stampa Getty ImagesVeronica Diquattro, vice presidente esecutivo per il Sud Europa di Dazn, ha parlato in relazione dell’acquisizione dei Diritti della Serie A ai microfoni de La Stampa. Le sue parole: “Naturalmente lo sviluppo della banda larga è molto importante e apprezziamo i piani del ministro Colao, ma già oggi la copertura della rete è ampia e ci rassicura. “La sfida per tutti – continua – è quella di accelerare il processo di digitalizzazione e noi crediamo che il calcio possa dare una grande spinta: tutti ora avranno un motivo in più ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021)TV: Veronica Diquattro, vice presidente esecutivo per il Sud Europa di, ha parlato in relazione dell’acquisizione deidellaA ai microfoni de La Stampa Getty ImagesVeronica Diquattro, vice presidente esecutivo per il Sud Europa di, ha parlato in relazione dell’acquisizione deidellaA ai microfoni de La Stampa. Le sue parole: “Naturalmente lo sviluppo della banda larga è molto importante e apprezziamo i piani del ministro Colao, ma già oggi la copertura dellaè ampia e ci rassicura. “La sfida per tutti – continua – è quella di accelerare il processo di digitalizzazione e noi crediamo che il calcio possa dare una grande spinta: tutti ora avranno un motivo in più ...

Advertising

pisto_gol : ??La Lega serieA ha assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a DAZN. A favore 16 società, contrarie 4. Sarebb… - AntoVitiello : La Lega di serie A ha appena assegnato i diritti tv per il prossimo triennio a #Dazn. Lo apprende l'ANSA. A favore… - GoalItalia : ??#ULTIMORA ?? Fumata bianca dalla Lega Serie A Diritti tv 2021/2024 a DAZN ??? - _DAGOSPIA_ : SKY HA CAPITO CHE NON PUO’ STARE SENZA IL CALCIO DI SERIE A. INTESA CON DAZN O RICORSO ALL'ANTITRUST… - zazoomblog : L’Atalanta e il boom dei diritti tv: in 10 anni da 2 a 90 milioni (più del Milan). E ora la rivoluzione Dazn col v… -