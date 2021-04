Cucchi | cc in aula | ho solo eseguito gli ordini

(Di giovedì 1 aprile 2021) "Mai agito di mia iniziativa, in questa vicenda ho sempregli". E' quanto ha detto, nel corso di dichiarazioni spontanee, il luogotenente Massimiliano Colombo Labriola, imputato ...

Io - ha aggiunto in aula l'imputato, che nell'ottobre del 2009 era comandante della stazione di Tor Sapienza una delle stazioni dove Cucchi fu trattenuto - ho trasmesso le due annotazioni solo ed ...In aula, l'allora comandante della stazione di Tor Sapienza, ha reso dichiarazioni spontanee: «Non è stata una mia iniziativa far redigere le annotazioni di servizio della polizia giudiziaria agli app ...