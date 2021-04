Confcommercio: attività chiuse nel 2020 ma boom Tari a 9,7 mld (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel 2020, nonostante il blocco delle attività economiche causa Covid e la conseguente drastica riduzione della quantità di rifiuti prodotta - oltre 5 mln di tonnellate in meno rispetto al 2019 - il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Nel, nonostante il blocco delleeconomiche causa Covid e la conseguente drastica riduzione della quantità di rifiuti prodotta - oltre 5 mln di tonnellate in meno rispetto al 2019 - il ...

Angelucci e il ritorno alla vita dopo il Covid: 'Ora soffro per le saracinesche abbassate' ...di una serie di provvedimenti che reiterati nel tempo hanno distinto tra le varie attività ... Anche Confcommercio ha avanzato la proposta di vaccinare a livello provinciale i dipendenti, una richiesta ...

Decreto Sostegni, le proteste del turismo: "Aiuti inadeguati"