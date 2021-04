Calciomercato Bologna: Arnautovic per convincere Mihajlovic a restare (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Bologna sta cercando di convincere Sinisa Mihajlovic a restare almeno fino al 2023: possibile assalto ad Arnautovic Sinisa Mihajlovic ha un contratto fino al 2023 con il Bologna ma il tecnico potrebbe lasciare a fine stagione, alla ricerca di nuovi stimoli. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblu potrebbe convincere Mihajlovic a restare regalandogli un suo vecchio pallino, ovvero Marko Arnautovic. convincere l’ex Inter non sarà semplice anche per una motivazione puramente economica: l’ingaggio elevato per le casse del Bologna. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilsta cercando diSinisaalmeno fino al 2023: possibile assalto adSinisaha un contratto fino al 2023 con ilma il tecnico potrebbe lasciare a fine stagione, alla ricerca di nuovi stimoli. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza rossoblu potrebberegalandogli un suo vecchio pallino, ovvero Markol’ex Inter non sarà semplice anche per una motivazione puramente economica: l’ingaggio elevato per le casse del. Leggi su Calcionews24.com

Bologna il piano per l'ex Inter Aranutovic Commenta per primo Il Bologna fa sul serio per riportare in Italia l'ex attaccante dell'Inter , Marko Arnautovic . Il club emiliano sta trattando con il suo agente con lo scopo di portarlo prima in Serie A ,ma prevedendo ...

Calciomercato Bologna: Arnautovic per convincere Mihajlovic a restare Sinisa Mihajlovic ha un contratto fino al 2023 con il Bologna ma il tecnico potrebbe lasciare a fine stagione, alla ricerca di nuovi stimoli. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza ...

Inter, buone notizie per Conte | De Vrij negativo! L’Inter di Antonio Conte, impegnata sabato sera in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic, potrebbe rivedere fra i titolari Stefan de Vrij, negativizzatosi al tampone dopo la positività delle ultime ...

