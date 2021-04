Appuntamenti e scadenze dell’1 aprile 2021

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Lunedì 29/03/: G20 – Primo Anti-Corruption Working Group Meeting – in videonferenza (fino a giovedì 01/04/) Giovedì 01/04/: Auto – Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti OPEC – 15a Riunione OPEC Plus G20 – Seconda riunione dei deputies delle finanze e delle Banche centrali – Si svolge in modalità virtuale, la seconda riunione, sotto la Presidenza italiana del G20, dei deputies dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali dei paesi del G20 (fino a venerdì 02/04/)Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTitoli di Stato: Tesoro – Regolamento medio-lungoAziende:Banca Intermobiliare – CDA: BilancioOlidata – CDA: BilancioRelatech – Appuntamento: Presentazione ...

Advertising

bizcommunityit : Proroga scadenze fiscali: tutti gli appuntamenti rinviati nel DL Sostegni, dalla CU alle e-fatture, passando per la… - bizcommunityit : Appuntamenti e scadenze del 31 marzo 2021 #scadenzefiscali - bizcommunityit : Scadenze fiscali aprile 2021, dichiarazione IVA e secondo acconto imposte: gli appuntamenti del mese… - mr_andxx : Appuntamenti e scadenze del 31 marzo 2021 - newsfinanza : Appuntamenti e scadenze del 31 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze

Teleborsa

Lunedì 29/03/2021: G20 - Primo Anti - Corruption Working Group Meeting - in videonferenza (fino a giovedì 01/04/2021) Giovedì 01/04/2021: Auto - Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti OPEC - 15a Riunione OPEC Plus G20 - Seconda riunione dei deputies delle finanze e delle Banche centrali - Si svolge ...... non dovuto a esigenze economiche o a richieste lavorative; pensieri ossessivi e preoccupazioni collegati al lavoro (, timore di perdere il lavoro); poche ore dedicate al sonno ...L’appuntamento per gli automobilisti che usano gomme stagionali è fissato a metà aprile: mese a partire dal quale bisogna di nuovo montare le gomme estive ...Anticipata al 31 marzo la scadenza per l'esenzione rifiuti Ama, perplessità per la presentazione della domanda a causa dello stravolgimento di tempi e modalità. A rischio numerose agevolazioni.