Alessandra Mastronardi “L’Allieva 4 non ci sarà più” VIDEO

(Di giovedì 1 aprile 2021)"L'Allieva 4? Credo non cipiù" Dopo le dichiarazioni di Lino Guanciale, ...

... sono tanti i telespettatori, affezionati alla fiction 'L'allieva', che si interrogano sulla possibilità, di vedere nella prossima stagione, gli attori Lino Guanciale e, alle ...L'attrice svela le novità sulla fiction l'Allieva, finalmente sapremo se c'è futuro per questo progetto durato tre anniè stata la protagonista della fortunata fiction su Raiuno per tre anni. Da qualche mese si parla della possibilità di una quarta stagione però senza Lino Guanciale, presenza ...Alessandra Mastronardi è stata intervistata dal magazine Grazia e qui ha potuto parlare del futuro della fiction L’Allieva; dopo ben 3 stagioni da protagonista, l’attrice non tornerà a interpretare ...Avete mai avuto modo di vedere la sorella di Alessandra Mastronardi? Sui social la ragazza ha davvero un ottimo seguito di follower.