481 nuovi positivi da test molecolare e 239 da antigenico. I numeri del 1 aprile in FVG (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.075 tamponi molecolari sono stati rilevati 481 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,96%. Sono inoltre 3.548 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 239 casi (6,74%). I decessi registrati sono 15, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 81 e decrescono anche quelli in altri reparti a 652. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.322, con la seguente suddivisione territoriale: 708 a Trieste, 1.744 a Udine, 633 a Pordenone e 237 a Gorizia. I totalmente guariti sono 76.197, i clinicamente guariti 3.875, mentre quelli in isolamento scendono a 14.083. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 98.210 ... Leggi su udine20 (Di giovedì 1 aprile 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.075 tamponi molecolari sono stati rilevati 481contagi con una percentuale dità del 5,96%. Sono inoltre 3.548 irapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 239 casi (6,74%). I decessi registrati sono 15, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 81 e decrescono anche quelli in altri reparti a 652. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.322, con la seguente suddivisione territoriale: 708 a Trieste, 1.744 a Udine, 633 a Pordenone e 237 a Gorizia. I totalmente guariti sono 76.197, i clinicamente guariti 3.875, mentre quelli in isolamento scendono a 14.083. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 98.210 ...

Advertising

COVIDbot_ITA : RT @regioneFVGit: #Covid19: in #RegioneFVG, 481 nuovi positivi da test molecolare e 239 da antigenico, ?? - regioneFVGit : #Covid19: in #RegioneFVG, 481 nuovi positivi da test molecolare e 239 da antigenico, ?? - reggiotv : In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 620.481 soggetti per un totale di 659.830 tamponi eseguiti (allo… - Gabriel09961943 : @virgil_oldman @giulianol @lucabattanta perchè 'Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 48… - chabis_ch : RT @BAG_OFSP_UFSP: #CoronaInfoCH Rapporto sulla situazione epidemiologica in CH e FL – 11a sett. (15.3 - 21.3.2021) Nella 11a settimana in… -