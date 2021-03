Virtus Bologna-Unics Kazan, Semifinale EuroCup: date, programma, orari, tv, streaming (Di mercoledì 31 marzo 2021) I quarti di finale dell’EuroCup 2020-2021 di basket maschile sono andati definitivamente in archivio, quindi è arrivato il momento di fare un riepilogo della situazione in vista del turno successivo. L’Italia sarà protagonista anche nella prossima fase della manifestazione con la Virtus Segafredo Bologna, ancora imbattuto in questa stagione a livello europeo, che dovrà vedersela in Semifinale contro i russi dell’Unics Kazan. I bianconeri dovranno affrontare una serie al meglio delle tre sfide con il vantaggio del fattore campo, che consentirà a Milos Teodosic e compagni di giocarsi l’eventuale gara-3 tra le mura amiche mercoledì 14 aprile. Il primo atto andrà in scena (sempre a Bologna) martedì 6 aprile, con gara-2 in programma venerdì 9 aprile a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) I quarti di finale dell’2020-2021 di basket maschile sono andati definitivamente in archivio, quindi è arrivato il momento di fare un riepilogo della situazione in vista del turno successivo. L’Italia sarà protagonista anche nella prossima fase della manifestazione con laSegafredo, ancora imbattuto in questa stagione a livello europeo, che dovrà vedersela incontro i russi dell’. I bianconeri dovranno affrontare una serie al meglio delle tre sfide con il vantaggio del fattore campo, che consentirà a Milos Teodosic e compagni di giocarsi l’eventuale gara-3 tra le mura amiche mercoledì 14 aprile. Il primo atto andrà in scena (sempre a) martedì 6 aprile, con gara-2 invenerdì 9 aprile a ...

Advertising

PianetaBasketIT : EuroCup - Virtus Bologna, alle semifinali c'è l'Unics Kazan - VuNereBologna : La Virtus Bologna scopre l'avversaria della semifinale: sarà l'UNICS Kazan a giocarsi la finale di EuroCup con le V… - mariocastelli : Nell'altro quarto di finale arrivato a gara3, il Monaco batte in casa il Buducnost per 90-87 e raggiunge il Gran Ca… - cesaremilanti : RT @MatteoPuzzuoli: Sarà l'#UNIKS Kazan a sfidare la #Virtus Bologna nella semifinale di #7dayseurocup Gara 1 è prevista per il 6/4 alla… - DavideFuma : RT @mariocastelli: L'Unics Kazan batte il Lokomotiv Kuban Krasnodar 82-78 in gara3 e sarà l'avversaria della Virtus Bologna in semifinale d… -