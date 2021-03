Uomini e Donne: Sophie beccata con un ex tronista dopo la rottura con Matteo – Video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Uomini e Donne: tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è già finita. Ma nelle ultime ore la ragazza è stata beccata in compagnia di un ex tronista, ecco chi è Uomini e Donne Sophie Codegoni dopo la rottura Matteo Ranieri beccata insieme ad un ex tronistaAncora una volta si infittisce il subbio su una coppia uscita da Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e di Matteo Ranieri, gli ex protagonisti del programma dopo nemmeno un mese dalla loro uscita dallo studio si sono improvvisamente lasciati. Ovviamente gli utenti sul web hanno iniziato ad ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 31 marzo 2021): traCodegoni eRanieri è già finita. Ma nelle ultime ore la ragazza è statain compagnia di un ex, ecco chi èCodegonilaRanieriinsieme ad un exAncora una volta si infittisce il subbio su una coppia uscita da. Stiamo parlando diCodegoni e diRanieri, gli ex protagonisti del programmanemmeno un mese dalla loro uscita dallo studio si sono improvvisamente lasciati. Ovviamente gli utenti sul web hanno iniziato ad ...

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - LegaSalvini : Jacopo #Morrone: 'Nuove aggressioni agli agenti della #PoliziaPenitenziaria, stavolta in servizio a Monza. Donne e… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - ailgamar : - perché voi uomini/donne... - hai rotto i coglioni. - librivecchi : RT @selenophjile: se tantissime donne hanno conosciuto uomini di merda non credi ci sia un problema alla radice? e cioè gli uomini? -