Un western che apre gli occhi sul Risorgimento (Di giovedì 1 aprile 2021) Ma la prima riga (l'unica che leggo) della presentazione di questo film mi ha intrigato, così ho voluto vederlo. E ho avuto, una volta tanto, una piacevole sorpresa. E' la storia, tragica, di quattro ... Leggi su lanuovabq (Di giovedì 1 aprile 2021) Ma la prima riga (l'unica che leggo) della presentazione di questo film mi ha intrigato, così ho voluto vederlo. E ho avuto, una volta tanto, una piacevole sorpresa. E' la storia, tragica, di quattro ...

Advertising

borghi_claudio : @JolandaBivona @VaeVictis @Theskeptical_ @lameduck1960 @Luca__Pagani @armandosiri Ecco. Questo è un argomento MOLTO… - rictavani : @brunellabertoni Ma in che scuola insegni? Tu che ti fai sorprendere in dad dalla classe che ti esibisci in un rep… - peteW4P : @MyFriendDario78 E la sconfitta è arrivata contro la seconda della Western, all’overtime. Mi hanno impressionato le… - lundici_it : @tinellissima @M_windu_ Tra un po' ha la voce del vecchietto dei film western che fuma la pipa sulla sedia a dondol… - CattaniAugusto : @Silvia91409805 @Gianmar26145917 Da quant’è che è così? A qualcuno fa piacere! Il parlamento serve a fare leggi giu… -