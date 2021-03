Russell Crowe dice addio a suo papà: «Il più gentile degli uomini» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Russell Crowe, amori e carriera guarda le foto «Il più gentile degli uomini». Così Russell Crowe ricorda il suo papà. La star de Il Gladiatore ha annunciato la morte del padre su Twitter condividendo con i follower il dolore per la perdita del genitore. Aveva 85 anni John Alexander Crowe, ed è morto a casa sua in Australia. L’attore non ha rivelato la causa del decesso. Leggi anche › “Il giorno ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 marzo 2021), amori e carriera guarda le foto «Il più». Cosìricorda il suo. La star de Il Gladiatore ha annunciato la morte del padre su Twitter condividendo con i follower il dolore per la perdita del genitore. Aveva 85 anni John Alexander, ed è morto a casa sua in Australia. L’attore non ha rivelato la causa del decesso. Leggi anche › “Il giorno ...

