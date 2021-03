Ristrutturare casa gratis con l’Ecobonus 110%, a Monreale patto Comune-Ance (Di mercoledì 31 marzo 2021) Agevolare la realizzazione d’interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio esistente. È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Ance Palermo e Monreale che prevede che l’associazione dei costruttori di Palermo metta a disposizione del Comune la consulenza del personale specializzato con l’obiettivo di consentire all’amministrazione di utilizzare al meglio gli incentivi fiscali legati a Sismabonus e Ecobonus. L’accordo con Monreale arriva dopo analoghe intese siglate nelle scorse settimane con Bagheria, Palermo, Terrasini, Corleone e Ventimiglia di Sicilia, portando a sei i protocolli attivi con i Comuni. A sottoscrivere l’accordo sono stati oggi il presidente di Ance Palermo Massimiliano Miconi e il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono. Il ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 31 marzo 2021) Agevolare la realizzazione d’interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio esistente. È stato sottoscritto un protocollo d’intesa traPalermo eche prevede che l’associazione dei costruttori di Palermo metta a disposizione della consulenza del personale specializzato con l’obiettivo di consentire all’amministrazione di utilizzare al meglio gli incentivi fiscali legati a Sismabonus e Ecobonus. L’accordo conarriva dopo analoghe intese siglate nelle scorse settimane con Bagheria, Palermo, Terrasini, Corleone e Ventimiglia di Sicilia, portando a sei i protocolli attivi con i Comuni. A sottoscrivere l’accordo sono stati oggi il presidente diPalermo Massimiliano Miconi e il sindaco diAlberto Arcidiacono. Il ...

