Recovery | Botti Ami | “Su transizione ecologica non parcellizzare interventi”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – “Il Recovery Fund, con tutte le risorse che verranno riversate sul nostro Paese, rappresenta un’occasione imperdibile. Dobbiamo garantire una transizione ecologica reale. Bisogna però evitare degli errori, in particolare l’errore di parcellizzare gli interventi e non avere una visione di insieme”. Così all’agenzia di stampa Dire il presidente dell’associazione Ambiente Mare Italia (Ami), Alessandro Botti, sul Recovery Fund.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Botti

Dire

... servono investimenti economici per combattere l'emergenza scolastica che stiamo vivendo, serve una riforma strutturale il prima possibile e ilfund è un'occasione' dice Simone...... direttore generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità, ha dato la notizia: "Dal... Dal direttore generale Attilio Bianchi al professor Gerardo, da Leonardo Miscio a Salvatore ...I miei dubbi sono altri, qui cercavo di sfottere coloro che volevano convincerci che i soldi del RF ci erano stati dati per meriti di Conte, omettendo che sti soldi o ce li davano oppure avremmo già f ...