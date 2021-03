Programmi TV di stasera, mercoledì 31 marzo 2021. Game of Games debutta su Rai2 tra Nazionale, Ferilli e Sciarelli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Simona Ventura - Game of Games Rai1, ore 20.45: Lituania vs Italia – Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 La Nazionale di Roberto Mancini affronta a Vilnius la Lituania nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste di Donatella Scarnati e interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli. In studio, con Paola Ferrari, Claudio Marchisio ed Enrico Varriale. Rai2, ore 21.20: Game of Games – Gioco Loco Prima puntata Divertimento e giochi nel nuovo programma condotto da Simona Ventura, che mette alla prova in ogni puntata sei vip affiancati da altrettanti concorrenti nip. Terminati i sei round di giochi preliminari a eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale. Solo l’unico “sopravvissuto” avrà ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 31 marzo 2021) Simona Ventura -ofs Rai1, ore 20.45: Lituania vs Italia – Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Ladi Roberto Mancini affronta a Vilnius la Lituania nel match di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste di Donatella Scarnati e interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli. In studio, con Paola Ferrari, Claudio Marchisio ed Enrico Varriale., ore 21.20:ofs – Gioco Loco Prima puntata Divertimento e giochi nel nuovo programma condotto da Simona Ventura, che mette alla prova in ogni puntata sei vip affiancati da altrettanti concorrenti nip. Terminati i sei round di giochi preliminari a eliminazione diretta, i quattro vincitori accedono alla semifinale. Solo l’unico “sopravvissuto” avrà ...

