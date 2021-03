Pomezia | 40enne aggredito e ferito gravemente alla testa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ statoe picchiato, poi colpito con un oggetto contundente, che gli provocato una brutta ferita, e lasciato a terra sanguinante. E’ successo nella serata di ieri, 30 marzo, intorno alle ore 19 a, in via Singen. La scena non è di certo passata inosservata e qualcuno ha chiamato i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di. L’uomo, undel posto, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del S. Anna di, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Da quanto emerge dai primi accertamenti, però, pare che la vicenda abbia dei contorni poco chiari, per cui i militari hanno avviato indagini a tutto campo per ricostruire quanto ...