Pasqua in "zona rossa" in tutta l'Italia dal 3 al 5 aprile - ECCO LE REGOLE (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle Regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, dalla vigilia di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle Regioni ingialla nel periodo 15 marzo-62021 si applicano le stesse misure dellaarancione e, dalla vigilia di...

Advertising

FrancescoLollo1 : Pasqua blindata per gli italiani, costretti ancora una volta a limitare gli spostamenti, ma libera per i clandestin… - Adnkronos : #congiuntifuoriregione Abbiamo voluto dar voce alle vostre idee e necessità in questo articolo: - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - infoitinterno : Decreto Covid, dopo Pasqua scuola in presenza dall’infanzia alla prima media anche in zona rossa - riktroiani : Escluso Pasqua. Durante le festività sarà possibile anche in zona rossa. -