Messina, Augusta non ce l’ha fatta: muore dopo la prima dose di Astrazeneca (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non ce l’ha fatta la 55enne Augusta Turiaco, docente di musica della scuola media “C. D. Gallo”. Nella tarda serata di ieri è stata dichiarata al Policlinico la morte cerebrale della donna, che già da giorni era tenuta in coma dai medici della Rianimazione del Policlinico di Messina nel disperato tentativo di salvarle la vita. Morta dopo la prima dose L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non cela 55enneTuriaco, docente di musica della scuola media “C. D. Gallo”. Nella tarda serata di ieri è stata dichiarata al Policlinico la morte cerebrale della donna, che già da giorni era tenuta in coma dai medici della Rianimazione del Policlinico dinel disperato tentativo di salvarle la vita. MortalaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

MDiretta : Messina, morta la professoressa Turiaco, vaccinata AstraZeneca all’Hub Fiera l’11 marzo Il disperato tentativo di s… - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - PGS Luce Messina, parola di capitano. Bucca: “Contro il Megara Augusta sarà come giocare una… - Archeo_Me : #AccaddeOggi - Il Lunedì dell’Angelo del 1282 ?? Il Lunedì dell’Angelo del 1282 (30 marzo) Palermo si ribellò agl… - aiacatanzaro : Designazioni Nazionali #Can5 @DivCalcio5 #SerieBFutsal, girone H, 24ª giornata. In bocca al lupo al nostro assoc… - incostante_enza : RT @levrierog: @Pietrombusetta Si batta, PROFESSORE ORA Questo è il momento Proponga L'#ALTAVELOCITÀ da #Augusta a #Messina. Non facciam… -