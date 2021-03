Lombardia: road map riforma sanità, entro luglio approvazione progetto di legge (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - La roadmap della riforma legge regionale 23/2015 sulla sanità in Lombardia prevede che entro la prima decade di maggio la giunta regionale deliberi le linee guida con i punti di modifica. A maggio e a giugno, con tre sedute settimanali per due mesi, da parte della Commissione verranno auditi i principali interlocutori del servizio sanitario, presenti l'assessore al Welfare Letizia Moratti e la dg Welfare. entro luglio, la giunta approverà un progetto di legge “tenendo conto dell'ampio dibattito in Commissione” e a settembre la stessa Commissione valuterà il testo di legge proposto, discutendo emendamenti “formulati anche alla luce delle proposte delle parti sociali”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Lamap dellaregionale 23/2015 sullainprevede chela prima decade di maggio la giunta regionale deliberi le linee guida con i punti di modifica. A maggio e a giugno, con tre sedute settimanali per due mesi, da parte della Commissione verranno auditi i principali interlocutori del servizio sanitario, presenti l'assessore al Welfare Letizia Moratti e la dg Welfare., la giunta approverà undi“tenendo conto dell'ampio dibattito in Commissione” e a settembre la stessa Commissione valuterà il testo diproposto, discutendo emendamenti “formulati anche alla luce delle proposte delle parti sociali”. ...

