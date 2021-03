LIVE Monza-Perugia 3-7, Play-off volley in DIRETTA: inizio importante per Leon e compagni! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-13 Ancora un primo tempo di Ricci, Perugia torna a prendere un po’ di vantaggio. 10-12 Ace di Plotnytski, non può nulla Lanza su questa bordata. 10-11 Primo tempo di Ricci, Travica sfrutta immediatamente una ricezione precisa. 10-10 Diagonale piazzata di polso per Lagumdzija, che riporta i suoi in parità. 9-10 Diagonale stretta di Lanza da posto due, la forma di Filippo fa ben sperare in ottica nazionale. 8-10 Disastro in ricostruzione per Monza, che perde il punto per un’invasione di Lagumdzija. 8-9 Parallela millimetrica di Lanza, impreciso il posizionamento a muro di Travica. 7-9 Finisce qui la serie al servizio di Galassi. 7-8 Primo punto del match anche per Lanza, che dimostra di avere il braccio caldo. 6-8 Orduna mette giù una palla a filo rete e riporta i suoi a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-13 Ancora un primo tempo di Ricci,torna a prendere un po’ di vantaggio. 10-12 Ace di Plotnytski, non può nulla Lanza su questa bordata. 10-11 Primo tempo di Ricci, Travica sfrutta immediatamente una ricezione precisa. 10-10 Diagonale piazzata di polso per Lagumdzija, che riporta i suoi in parità. 9-10 Diagonale stretta di Lanza da posto due, la forma di Filippo fa ben sperare in ottica nazionale. 8-10 Disastro in ricostruzione per, che perde il punto per un’invasione di Lagumdzija. 8-9 Parallela millimetrica di Lanza, impreciso il posizionamento a muro di Travica. 7-9 Finisce qui la serie al servizio di Galassi. 7-8 Primo punto del match anche per Lanza, che dimostra di avere il braccio caldo. 6-8 Orduna mette giù una palla a filo rete e riporta i suoi a ...

