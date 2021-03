Lazio, paura per Luis Alberto: problema alla caviglia in allenamento (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lazio col fiato sospeso: Luis Alberto ha patito un problema alla caviglia in allenamento A Formello scatta l’allarme. Sul finire della seduta, Luis Alberto rimane vittima di infortunio dopo uno scontro con Armini. Lo spagnolo va in percussione e viene toccato duro dal giovane Primavera, colpo al ginocchio e Mago dolorante a terra. La dinamica dell’infortunio è la seguente: il piede del centrocampista rimane piantato nel terreno, la caviglia si gira. La preoccupazione è alta, immediato l’intervento dello staff medico biancoceleste. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Si conclude così l’ultimo allenamento senza Nazionali, da domani ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021)col fiato sospeso:ha patito uninA Formello scatta l’rme. Sul finire della seduta,rimane vittima di infortunio dopo uno scontro con Armini. Lo spagnolo va in percussione e viene toccato duro dal giovane Primavera, colpo al ginocchio e Mago dolorante a terra. La dinamica dell’infortunio è la seguente: il piede del centrocampista rimane piantato nel terreno, lasi gira. La preoccupazione è alta, immediato l’intervento dello staff medico biancoceleste. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Si conclude così l’ultimosenza Nazionali, da domani ...

